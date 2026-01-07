Casa del Puente Discos y Brewhouse Puerto anunciaron la edición 2026 de Mar del Pop, el festival musical que celebrará su 15ª edición con tres jornadas consecutivas, del 6 al 8 de febrero, en Brewhouse Puerto: Dante Spinetta, Loquero, Richard Coleman, Benito Cerati, Pipo Cipolatti, Las Tussi son algunos de los confirmados.

Consolidado como uno de los encuentros musicales más relevantes del verano en la costa atlántica, Mar del Pop 2026 reunirá a artistas consagrados y referentes de la escena actual, en una programación pensada para reflejar la diversidad y vitalidad de la música nacional.

El line-up confirmado incluye a Dante Spinetta, Six Sex, Buenos Vampiros, Loquero, Juana Rozas, Militantes del Clímax, Winona Riders, Richard Coleman, Benito Cerati, Pipo Cipolatti, Las Tussi y Fiah Miau, entre otros nombres que formarán parte de la grilla.

La propuesta artística atraviesa géneros como el pop, el funk, el rock, la electrónica y las nuevas expresiones urbanas, ofreciendo una experiencia musical amplia, actual y representativa del panorama argentino contemporáneo.

Desde hace más de una década, el festival se distingue por su curaduría artística, su compromiso con la cultura independiente y su aporte sostenido al circuito musical de Mar del Plata, lo que lo convirtió en una cita obligada tanto para el público local como para quienes visitan la ciudad durante la temporada de verano.

