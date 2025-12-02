En el marco del Día Mundial del Sida, quedó inaugurado en Corrientes 2366 el Centro Comunitario de Salud Sexual de AHF Argentina, el tercer espacio de este tipo en el país, abierto a toda la comunidad y destinado a brindar atención y asesoramiento gratuito en salud sexual e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). En el nuevo centro se realizarán testeos rápidos de VIH, sífilis y Hepatitis C; se entregarán preservativos y geles; y se ofrecerá atención médica y acompañamiento a personas con ITS.

Miguel Pedrola, director de Aids Healthcare Foundation (AHF) en América Latina, contó que se trata de “una organización internacional nacida en Estados Unidos hace más de 40 años. Aquí en Argentina hace 12 años que estamos y también en otros 50 países a nivel mundial”. AHF Argentina trabaja en el país desarrollando acciones de prevención y promoción de la salud sexual con el objetivo de que todas las personas que viven con VIH conozcan su diagnóstico y accedan a un tratamiento oportuno. A nivel mundial, la organización brinda medicina de vanguardia y atención a más de 2.500.000.

“Tenemos el presupuesto más importante a nivel mundial para trabajar en infecciones de transmisión sexual y VIH. Tenemos el objetivo de trabajar en la prevención, en el manejo de las personas con VIH y otras ITS, y también en la incidencia política de todo lo que tenga que ver con salud pública”, señaló Pedrola en diálogo con +Chance por La100 Mar del Plata.

En cuanto a la incidencia de estas enfermedades en el presente, el especialista confió que “lamentablemente Latinoamérica viene aumentando los nuevos diagnósticos de VIH en el tiempo. Estamos en un 9% más que en los años anteriores, a diferencia del resto del mundo donde se vienen disminuyendo las nuevas infecciones por VIH”.

En ese sentido, consideró que “Argentina tampoco está exenta: el boletín oficial presentado por el Ministerio de Salud de la Nación mostró que, de 6300 nuevas infecciones que teníamos el año pasado, hoy estamos en 6900. Y seguimos teniendo entre 1000 y 1500 personas que fallecen a causa del SIDA en la República Argentina todos los años.

Para Pedrola esta situación se da por “la falta de políticas de salud pública”, y señaló que “especialmente en lo que conlleva la prevención, es una de las principales causas. También influye que no estamos llevando adelante la educación sexual integral en todas las escuelas de forma homogénea, la falta de preservativos gratuitos y de fácil acceso. Son múltiples variables que nos van llevando a un aumento de ITS, entre ellas sífilis y también VIH”.

El Centro Comunitario de Salud Sexual de Mar del Plata atenderá de lunes a viernes, de 12:00 a 20:00, y se integrará a la red de centros de salud de la ciudad. Quienes asistan podrán acceder de manera gratuita a los siguientes servicios: consejería médica de Infecciones de Transmisión Sexual; pruebas rápidas de VIH y sífilis; atención médica de VIH y otras ITS; información sobre VIH y otras infecciones; vinculación y acompañamiento en caso de resultados reactivos; y acceso gratuito a preservativos y lubricantes.