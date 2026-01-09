El Teatro Tronador BNA realizó una gran apuesta para la temporada 2026 con una variedad de obras teatrales para todos los gustos con elencos destacados y un gran despliegue en producción.

Entre ellas, cumpliendo su segunda temporada, se encuentra Cyrano, protagonizada por Gabriel “Puma” Goity y ganadora del Martín Fierro de Oro, además de los premios a Mejor Obra y Mejor Actor Protagónico.

Al respecto, Daniel Miglioranza, actor y productor con una gran trayectoria, declaró en diálogo con El Marplatense que “Mar del Plata tiene de todo, una oferta cultural extraordinaria. Tanto el año pasado como este, tengo una expectativa maravillosa respecto a la cantidad de gente que va a venir. Va a ser muy federal, por fin”.

En esta línea, comentó que “en 50 años de profesión he venido como mínimo 20 temporadas a Mar del Plata y siempre fueron muy buenas. Las presiento, veo, estoy desde diciembre en el Teatro Tronador, el que Marcelo González está impulsando y llevando adelante de una manera extraordinaria, con un acuerdo con el Teatro San Martín”.

De modo que “esto hace que los espectáculos vengan al Tronador como Cyrano, un clásico que además es de aventuras, te reís, divertís, emocionás, entrás en un universo donde el verso transpira, está vivo; no son palabras escritas en un papel. Entonces vos lo ves al Puma trabajando en un nivel así y no queda más que jugar con él”, remarcó.

Cyrano de Bergerac es un soldado poeta, valiente, orgulloso y sentimental, aunque con un gran defecto: una nariz tan enorme que roza el ridículo. Está enamorado de una mujer hermosa, su prima Roxane, pero debido a su propia fealdad, no espera nada de ese amor. Ella a su vez está enamorada de Cristian, un soldado guapo, aunque poco locuaz, quien pide ayuda a Cyrano para escribir las cartas de amor por las que Roxane cae perdidamente enamorada de él. Una historia clásica que busca reflejar al amor que desafía las apariencias.

