Martín Ameconi es docente, dibujante y músico. Y desde hace unos años es uno de los artistas más reconocidos en redes sociales a partir de su creación Animaciones salvajes, donde juega con los íconos del rock argentino. Precisamente ahora está trabajando en una novela gráfica que se llama La culpa la tuvo Charly García y que tiene un escenario ideal: Mar del Plata en verano.

Si bien no adelantó demasiado del proyecto, contó que la historia sucede en la ciudad, durante el verano de 2002: “No es una Mar del Plata actual. Están en temporada, está lleno de gente obviamente”.

El artista no vive en la ciudad, pero la recuerda de su infancia y adolescencia: “Fui desde más o menos los 3 años hasta mis 20. Fui todos los veranos, la conozco de memoria. Mi viejo saca fotos, así que tengo cajas y cajas de todos esos veranos. Ahí ya tenía bastante material y este verano que pasó fui igual a Mar del Plata, después de veinte años o más, a refrescar eso y a descansar un poco”.

Sobre su estadía en la ciudad, Ameconi se sorprendió porque “la recordaba de memoria, me movía caminando solo sin mirar el Google Map porque me ubicaba fácil. La encontré hermosa y saqué bastantes fotos para ciertas viñetas que necesitaba de determinados ángulos, y me va a servir de referencia cuando quiera mostrar esta parte de la ciudad”.

En diálogo con Los datos del día por Radio Mitre Mar del Plata, el creador de Animaciones salvajes contó que para la construcción de la ciudad en su novela gráfica también recolectó fotos que tenía de la infancia y que, si no encuentra lo que busca, directamente lo inventa o lo busca en Google: “Me resulta muy familiar dibujar Mar del Plata”.

De todos modos, Ameconi reconoció se trata de “construir la visión de Mar del Plata desde el personaje” y que como se trata de ficción “se genera una fantasía también de qué tipo de Mar del Plata está percibiendo el personaje. Uno dibuja un poco ese mundo”.

LAS ANIMACIONES DESPUÉS DEL AMOR

A través de sus Animaciones salvajes, Amiconi terminó teniendo una relación con Fito Páez, su máximo ídolo musical. “Probablemente Fito fue lo primero que escuché de música. Nací en el 86 y a los seis años salió El amor después del amor. Ese disco estaba en la casa de todo el mundo. Lo admiré muchísimo desde muy pequeño”, contó el dibujante y músico.

“Cuando empecé a hacer las animaciones, la primera fue sobre Fito. Le gustó, me ponía likes, me comentaba cosas. Una noche terminamos hablando por texto sobre Bob Dylan, no lo podía creer, y así fui generando un mini vínculo. Es un tipo muy generoso y ha sido clave para que las animaciones hayan tomado el camino que tomaron”, relató el artista.

Esa relación terminó dando un fruto inimaginable para Ameconi. En 2021, en un cierre de temporada de su serie, un capítulo especial terminó contando con la voz de Fito Páez, quien accedió al pedido del artista y le grabó un texto en veinte minutos: “Ese episodio Fito lo usó para abrir el show de Rosario que fue el primero post pandemia. Y fue una locura que se apaguen las luces y que en vez de que arranque Fito aparezca un episodio de Animaciones salvajes”, contó el dibujante notablemente emocionado.