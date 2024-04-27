Mar del Plata y Charly García, protagonistas de una novela gráfica
El creador de Animaciones salvajes, Martín Ameconi, está desarrollando “La culpa es de Charly García”, que estará ambientada en el verano 2002 en la ciudad.
El creador de Animaciones salvajes, Martín Ameconi, está desarrollando “La culpa es de Charly García”, que estará ambientada en el verano 2002 en la ciudad.
El estudio de producción del dibujante japonés confirmó que los funerales ya tuvieron lugar en presencia de su familia y muy pocos allegados.
El artista marplatense participará del evento más grande de cómics este sábado. Dibujará en vivo sobre una cabeza de Darth Vader con su particular estilo. "Fui autodidacta, para mi dibujar es observar", le dijo a El Marplatense.