El Ente Municipal de Turismo y Cultura de General Pueyrredon presentó una amplia agenda de actividades para este fin de semana largo en la ciudad, con propuestas que incluirán música en vivo, gastronomía, recorridos culturales y celebraciones patrias en distintos puntos de la ciudad.

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Uno de los principales ejes de la programación será la participación de los tres organismos musicales municipales en el Teatro Colón. Las actividades comenzarán este viernes 22 a las 20 con la presentación de la Banda Sinfónica Municipal. El sábado 23, también a las 20, será el turno de la Orquesta Sinfónica Municipal, que ofrecerá un concierto especial bajo la dirección invitada de Gustavo Fontana.

La agenda artística continuará el domingo 24 de mayo con la tradicional velada de gala previa al aniversario de la Revolución de Mayo, que estará a cargo de la Orquesta Municipal de Tango desde las 20 en el Teatro Colón. El espectáculo será gratuito y el ingreso se realizará por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala.

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Además de las propuestas musicales, el fin de semana contará con actividades en museos y espacios culturales municipales. El sábado 23 se desarrollará la tercera edición del CaFest, un evento que combinará gastronomía local y música electrónica en vivo durante diez horas consecutivas en los parques de Villa Victoria y Villa Mitre, con entrada libre y gratuita.

Ese mismo día, la Casa sobre el Arroyo abrirá sus puertas para realizar visitas guiadas gratuitas entre las 10 y las 14. Quienes deseen participar deberán reservar previamente su lugar a través de la cuenta oficial de Instagram del museo.

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La programación también incluirá una noche de tango en vivo en la Casa de Mariano Mores, prevista para el sábado a las 20 con acceso gratuito. En tanto, el domingo 24 la actividad continuará en Villa Victoria con una función de teatro leído desde las 19.30 y posteriormente en Villa Mitre con un recital de “Jazz en Mitre” a partir de las 20.

Por otra parte, el lunes 25 de mayo se realizará el acto oficial por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Las actividades comenzarán a las 9 con el izado del pabellón nacional en Plaza San Martín. Luego, a las 10, se celebrará el tradicional Tedeum en la Iglesia Catedral y, media hora más tarde, habrá presentaciones de agrupaciones folclóricas junto al reparto de chocolate caliente para el público en el playón de la Catedral.

Desde el EMTURyC también recordaron que durante todo el fin de semana largo permanecerán abiertos los museos municipales con sus respectivas muestras y propuestas culturales para residentes y turistas.

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