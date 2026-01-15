Mar del Plata atraviesa horas sangrientas, con hechos policiales de gran violencia que incluso dejaron víctimas fatales, como lo ocurrido el pasado sábado en el barrio Nuevo Golf. La situación, con fuertes balaceras entre bandas, incluso llama la atención de los encargados de dictar justicia. La fiscal Florencia Salas, que atendió casos como este y otros ocurridos en Bernardino Rivavadia y en Villa Gascón, se sorprendió por la cantidad de proyectiles usados por los malvivientes y agradeció que no haya habido más víctimas: “Es increíble, con la cantidad de tiros que se han disparado, que tengamos solamente que padecer dos muertes”.

En diálogo con El Marplatense en Verano, la fiscal hizo hincapié en ese elementos como hecho distintivo: “Lo que más llama la atención es la cantidad de armas que hay en la calle, la cantidad de proyectiles, de balas que se disparan y el acceso que hay a este tipo de municiones. Con lo que sabemos el valor de las mismas y la imposibilidad, a veces, de los propios efectivos policiales de contar con esa cantidad de armamento que se moviliza en las calles y que se utiliza para cometer hechos de esta naturaleza”.

En el hecho de Villa Gascón se relevaron más de 70 proyectiles, entre vainas, plomos, cartuchos, mientras que en el caso de Nuevo Golf uno de los autos involucrados tenía más de 20 disparos. “En hechos que me ha tocado intervenir sí ha habido balas, ha habido enfrentamientos armados, pero esta cantidad, de llegar al lugar y encontrarse con la calle llena de vainas, en mi caso, con 15 años que soy fiscal, la verdad que no es habitual”, aseguró.

Si bien se habla de bandas profesionales circulando por la ciudad, para Salas de profesionales estos delincuentes “no tienen nada”. Por su experiencia, “si fueran profesionales estaríamos hablando de muchísimas más muertes”.

La fiscal brindó un detalle escabroso: en una de las viviendas donde se dio uno de estos casos se dispararon 197 balas. “Si fueran profesionales, con la cantidad de balas que dispararon, tendríamos que estar sufriendo muchas más muertes. Ahora, lo que sí es alarmante es la cantidad de armas y municiones que hay en la calle. Hemos podido nosotros solos, la Fiscalía N°1 en mi turno, recabar más de 300 municiones en el marco de 72 horas”, contó alarmada.

Sobre el origen de estas armas y municiones, la fiscal no tiene todavía datos precisos. Aunque confió que “muchas de las armas sabemos que están vinculadas al narcomenudeo, a las cuestiones de drogas, al suministro de armamento para proteger los points. Pero lo cierto es que no puedo decirles de dónde vienen las armas, porque si lo supiera estaría trabajando al respecto”.

Como dijo la fiscal, en 15 de trabajo atendiendo este tipo de situaciones, no se había visto el grado de violencia que se da en el presente. Y el narcotráfico aparece en el radar. “Si se hace un paneo de los últimos homicidios que han ocurrido en Mar del Plata, en su mayoría están todos vinculados a una cuestión de narcotráfico de fondo. Eso se lo puedo asegurar. La cuestión de fondo es la compra y venta, ganar un sector de venta, no pagar lo que corresponde, querer robar sustancias ilícitas”, explicó.

Esta es una lógica que funciona como in círculo vicioso. Según destacó la fiscal, los malvivientes “se disputan la comercialización de sustancias en distintos lugares. Cuando una persona queda detenida, viene otro grupo a querer copar ese lugar”.

Más allá de la frialdad profesional con que los casos deben ser observados, a Florencia Salas la situación le preocupa, especialmente porque algo parece haber cambiado en el mundo criminal: “Ya no hay códigos, ya no hay nada. El otro día en Nuevo Golf hubo una balacera a las 4 o 5 de la tarde. En Villa Gascón fue a las 9 de la mañana. Barrios llenos de chicos. No se entiende cómo se salvan de una bala perdida. La gente te cuenta que cuando empiezan las balaceras tiran a los hijos cuerpo a tierra. Eso se vive hoy en los barrios”.

La situación es atendida con los materiales que cuenta la Justicia, en el caso de la Fiscalía que atiende Salas además con una secretaria, una auxiliar letrada y dos empleados administrativos. “Mucho talento, mucha dedicación y muchas horas. Es muy difícil, pero lo sacamos adelante con compromiso personal”.