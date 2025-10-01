Un adolescente de 17 años fue demorado por la policía en el barrio Cerrito Sur, luego de intentar escapar al advertir la presencia de un móvil en la intersección de Cerrito y calle 65.

Según informaron fuentes policiales, el joven arrojó una réplica de arma de fuego en el patio de una vivienda mientras huía y, al ser requisado, llevaba entre sus pertenencias 16 envoltorios de nylon con sustancia blanquecina y tres municiones calibre 22 marca FM punta hueca.

El hecho ocurrió en el marco de recorridas preventivas del Comando de Patrullas de la jurisdicción de la Comisaría Quinta.

Tras la intervención del fiscal Carlos Russo, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 4, se dispuso la notificación del menor por “Averiguación de ilícito” y su posterior entrega en el lugar a sus responsables.

