En la madrugada de este martes, personal del Comando de Patrullas detuvo a un joven de 27 años acusado de intentar cometer un robo en una vivienda ubicada en Olazábal al 2700, en la ciudad de Mar del Plata.

Ads

Según informaron fuentes policiales, el individuo habría ingresado al domicilio con fines delictivos, causando daños en la puerta de entrada. Al ser advertida la situación, los efectivos acudieron al lugar y procedieron a su aprehensión.

En el hecho intervino la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Dr. Layus, quien dispuso la notificación del imputado por el delito de “robo en grado de tentativa” y el traslado de las actuaciones a sede fiscal junto con el detenido.

Ads

Puede interesarte

Ads