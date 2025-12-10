Un joven de 21 años fue aprehendido durante la madrugada en el barrio Estación Norte, luego de ser sorprendido por personal del Comando de Patrullas mientras sustraía elementos de un vehículo estacionado.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos observaron al sospechoso junto a un Peugeot 207 color gris topo en la zona de 11 de Septiembre, casi esquina avenida Jara.

El joven tenía en sus manos una batería de automóvil y, al realizarle un cacheo, encontraron además un par de guantes de tela blancos y lentes de sol. Al revisar el rodado, constataron que ambas puertas delanteras habían sido forzadas y que la batería había sido retirada del interior del compartimiento.

Intervino el fiscal de Flagrancia, Dr. Facundo De la Canale, quien ordenó notificar al aprehendido de la formación de causa por robo en grado de tentativa y disponer su traslado al Palacio de Tribunales.

