Un hombre de 55 años fue aprehendido en la madrugada del lunes en el barrio Puerto tras protagonizar una violenta secuencia que incluyó choques, resistencia a la autoridad y agresiones a personal policial.

El hecho ocurrió cerca de las 00:25 en la intersección de avenida Jacinto Peralta Ramos y 12 de Octubre, donde efectivos del Comando de Patrullas interceptaron a un hombre que, a bordo de un Peugeot 504 color bordó, había colisionado contra varios vehículos estacionados en la zona.

Al momento de ser identificado, el conductor se tornó agresivo y le propinó golpes de puño en el rostro a dos mujeres policías que participaban del operativo. Personal de Tránsito labró las correspondientes actas de infracción por negarse al test de alcoholemia, circular sin cédula, sin seguro y sin licencia de conducir. El rodado fue secuestrado.

Tras la comunicación con el fiscal de Flagrancia, Dr. Facundo De La Canale, se dispuso que el hombre fuera notificado de la formación de causa por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves agravadas por ser funcionario público, y trasladado al Palacio de Tribunales.

