Mar del Plata enfrenta una crisis turística sin precedentes, con el primer semestre de 2025 registrando la menor ocupación hotelera en dos décadas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que recopila un informe de la web especializada La Agencia de Viajes. Entre enero y julio se contabilizaron 2.207.842 pernoctaciones, marcando un descenso histórico que afecta tanto a la demanda como a la oferta hotelera.

Ads

Según el informe, la caída en las pernoctaciones fue del 16,4% respecto al mismo período de 2024 y del 25,6% en comparación con 2023. Este número es el más bajo desde 2004, cuando se registraron 2.251.430 pernoctaciones en el contexto de la crisis económica post-2001. Además, la cantidad de turistas hospedados disminuyó a 587.656, frente a los 646.894 del año anterior, y la estadía promedio se redujo de 3,7 a 3,4 noches, evidenciando una tendencia hacia viajes más cortos.

La oferta hotelera también se vio afectada, con una reducción significativa en las plazas disponibles. En junio, Mar del Plata contó con 1.365.000 plazas, un 20% menos que las 1.724.000 de diciembre de 2014. Este fenómeno se agudizó en el análisis mensual de junio, que mostró una caída del 9,3% en las plazas hoteleras, pasando de 889.050 en 2014 a 805.559 en 2025.

Ads

Puede interesarte

La temporada de invierno reflejó la magnitud de la crisis, con una ocupación hotelera que apenas alcanzó el 30%, el nivel más bajo en 20 años. Factores como la crisis económica, los altos costos y el cambio en los hábitos de consumo, con preferencia por viajes más económicos y breves, explicarían este escenario

De cara al verano, Mar del Plata enfrenta el desafío de reactivar el sector turístico y recuperar la confianza de los visitantes. Entre las medidas propuestas se incluyen incentivos para estadías más largas, apoyo a pequeños y medianos hoteles afectados por la baja rentabilidad y la promoción de paquetes turísticos combinados.

Ads

Con la temporada alta en el horizonte, la ciudad busca revertir esta tendencia negativa para evitar un deterioro estructural en su industria hotelera, un pilar clave de su economía.

Fuente: con información de La Agencia de Viajes

Puede interesarte