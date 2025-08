Juan Alquezar es marplatense y atravesó todas las etapas que puede atravesar una persona con relación al fútbol: fue hincha, jugó, fue a la cancha como espectador. Pero en su caso hay un paso más que no le sucede a cualquiera, es agente FIFA y representante de jugadores. Y día a día trabaja con su equipo, en su agencia, “para que el jugador crezca, para acercarle una oportunidad en el mundo del fútbol, que no es para nada fácil”.

El empresario detalló en diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, que un agente FIFA “es una persona que tiene una licencia para operar en el mercado del fútbol profesional, ayudar a jugadores, entrenadores, clubes en transferencias, contratos y todo lo que tiene que ver con el mundo del fútbol. Obviamente, avalado gracias a la certificación por FIFA”. Y para llegar a dedicarse a esta tarea hay que saber “un poco de todo, hay que tener mucha preparación porque hay mucha legislación que hay que aprender”.

Entre los requerimientos que tiene FIFA para quienes cumplan esta tarea, se piden antecedentes penales, financieros, y además rendir un examen en la plataforma oficial de la institución para tener la licencia, un examen que se hace una vez al año. Una vez que se cumple con todos estos pasos, finalmente se pueden empezar a trabajar como representante en todo el mundo. Esa, precisamente, es una de las ventajas que ve Alquezar hoy en la actividad: “Ahora se puede trabajar sin ningún problema en las 211 asociaciones. No sé cuántos trabajos hay que uno puede con una misma licencia trabajar en tantos lugares a la vez”.

Alquezar trabajó en lugares como Estados Unidos y China, donde fue conociendo gente y haciendo contactos. “No es algo que fue de un día para el otro, pero sí algo que fui cocinando en la cabeza”, comentó. Y el año pasado armó la agencia, con la que comenzó a hacer scouting, videoanálisis en Mar del Plata, siguiendo a varios chicos. Con la licencia FIFA, puede salir al mercado y formalizar un montón de acuerdos.

Desde su agencia, el empresario realiza búsquedas tanto para fútbol masculino como para femenino. “Acá en la Liga Marplatense está la primera división de fútbol femenino y bueno, es una forma también para que las chicas empiecen a mostrar, sumen minutos, experiencia, y por qué no tener una experiencia también en Buenos Aires”, señaló.

La forma de contacto entre jugador y representante se da en los dos sentidos. Puede el jugador acercarse al empresario o es el empresario el que recorrer canchas y clubes viendo talentos. “También esto es mucho de boca en boca. Te pueden decir, ‘mirá, conozco a este jugador que está en este club’ y nosotros podemos ir a verlo, generarle contenido, grabar partidos, hacerle videoanálisis. Somos un equipo, tenemos analistas, scouters, un grupo de psicólogos, nutricionista, todos trabajando para que el jugador crezca”, detalló.

Alquezar también destacó el trabajo en conjunto que realizan, que no es sólo con su grupo de trabajo sino además con los propios chicos, sus familias y los entrenadores, con el objetivo de que “el chico o la chica tenga la oportunidad de llegar”. Tras resaltar que no se mete “en ninguna decisión que tenga el entrenador”, el empresario señaló que sí se puede acercar para informar “que le estamos haciendo seguimiento o que lo estamos ayudando para abrirle una puerta en Buenos Aires o por qué no afuera”.

Trabajo que lleva mucho tiempo, muchas horas de seguimiento, de todos modos el agente FIFA aseguró que “en un partido uno ya puede ver que el jugador tiene condiciones, sin ninguna duda”. Sin embargo el seguimiento se hace igual, porque luego hay que presentar “una carpeta del jugador con varios partidos, varias intervenciones, videoanálisis. Y no solo el perfil del jugador como futbolista, sino también cómo es con su familia, cómo en el día a día, qué hace, qué deja de hacer. Hoy el fútbol, como todo el ecosistema, se profesionalizó, entonces cuando un club va a apostar por un chico se fija en el todo”.