El proyecto surge a partir de un trabajo conjunto entre el Complejo Teatral de Buenos Aires y el teatro marplatense, con el objetivo de capacitar a futuros profesionales en distintas áreas del espectáculo. La carrera tendrá una duración de tres años y contará con certificación oficial del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta está dirigida a personas mayores de 18 años que residan en Mar del Plata o en localidades cercanas y apunta a cubrir áreas claves del mundo escénico. Entre las orientaciones disponibles se encuentran Escenografía y Mecánica Escénica, Multimedia Escénica y Vestuario y Caracterización, disciplinas fundamentales para el desarrollo de producciones teatrales.

Según explicaron desde la organización, el plan de estudios comenzará con un ciclo básico durante 2026, con dos cuatrimestres de formación integral sobre los oficios teatrales. Luego, en los años siguientes, los estudiantes avanzarán hacia instancias de especialización en el área elegida.

La modalidad de cursada será principalmente virtual, con clases de lunes a viernes por la mañana, aunque también se realizarán prácticas presenciales vinculadas a las actividades teatrales. El inicio está previsto para el 6 de abril.

Desde el teatro destacaron que la iniciativa busca fortalecer la calidad técnica de las producciones locales y convertir a Mar del Plata en un polo de formación para quienes trabajan detrás de escena, un sector clave para el desarrollo de la actividad cultural.

La inscripción para la Escuela de Oficios Teatrales está disponible hasta el viernes 13 de marzo a las 23:00.

Para más información pueden acercarse al local 11 de la galería del Teatro Tronador (Santiago del Estero 1746) de lunes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 20. O comunicarse por correo electrónico a [email protected], donde recibirán información sobre el proceso de ingreso, que incluye una charla informativa, un examen teórico y una entrevista final.

Con esta propuesta formativa, el Teatro Tronador reafirma su apuesta por la educación artística y se consolida como polo cultural de la ciudad.