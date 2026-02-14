En un anuncio que marca un nuevo capitulo para la escena cultural local, el empresario y dueño del Teatro Tronador Marcelo González confirmó que el Complejo Teatral de Buenos Aires abrirá su Escuela de Oficios Teatrales en Mar del Plata, con sede en el emblemático Teatro Tronador BNA, ubicado en Santiago del Estero 1746.

Ads

La noticia fue comunicada este viernes durante un encuentro con la prensa realizado en el foyer del teatro, donde González destacó la importancia de la iniciativa para el desarrollo cultural y profesional de la ciudad y la región. La presentación contó además con la participación virtual de la Ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, quien acompañó el anuncio y respaldó el proyecto.

La Escuela de Oficios Teatrales ofrecerá capacitación específica para técnicos y artistas de Mar del Plata y zonas cercanas, con una propuesta académica arancelada, de cupos limitados y modalidad presencial y/o híbrida, según cada curso.

Ads

Las inscripciones se habilitarán a partir del 23 de febrero, mientras que el inicio de clases está previsto para el lunes 16 de marzo. Según se informó, la carrera tendrá una duración de dos años y contará con docentes provenientes de Buenos Aires y de distintos puntos del país.

“Esta escuela, a partir del lunes 16 de marzo, va a empezar a funcionar. Desde el 23 de febrero ya se van a abrir las inscripciones, con una durabilidad de dos años, con una cuota mínima que van a pagar, con profes que van a venir de Buenos Aires y de muchos lugares de la Argentina”, explicó González durante la conferencia.

Ads

El empresario subrayó que la iniciativa representa “otro paso” en la consolidación del teatro como espacio de formación y producción cultural. “Estamos dando un camino y una batalla fuerte. Pensamos que a través de ustedes, comunicando e informando, podemos poner en marcha esta transformación que va desde lo cultural y generar esta herramienta tan profunda. Capacitarse, conocer, es muy valioso para nosotros”, expresó.

Los cursos que se dictarán en esta primera etapa son: Diseño y operatividad de sonido; Asistencia de dirección y coordinación de escenarios; Iniciación al maquillaje artístico y caracterización; Iniciación a la luminotecnia teatral; Qué ves cuando ves teatro.

Los formularios de inscripción estarán disponibles en la sección Escuela de Oficios del sitio web oficial (www.complejoteatral.gob.ar) o a través del correo electrónico [email protected].

Ads

La nueva propuesta se suma a la presencia en el teatro de la sede del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, que desde hace varios años dicta cursos en el mismo espacio, consolidando al Tronador como un polo educativo y artístico de referencia en la ciudad.

En un momento emotivo, Marcelo González vinculó este anuncio con el presente artístico del teatro y el trabajo sostenido de sus elencos. “Nos toca la magia de estar rodeados de gente que queremos, que nos enseña con su andar y con su día a día. Transformar hoy 60 o 70 personas trabajando en el elenco de Cyrano durante muchas funciones y muchos meses es algo poco común. Es muy gratificante”, señaló.

Con esta nueva escuela, el Teatro Tronador BNA refuerza su rol no solo como escenario de grandes producciones, sino también como espacio de formación y construcción de futuro para las artes escénicas en Mar del Plata.