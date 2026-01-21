Este viernes 23 a las 17:00, se realizará en el Museo MAR (López de Gómara y la costa) el Segundo Foro de Promulgación y Reglamentación de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires, con la participación de referentes del sector y autoridades provinciales.

El encuentro se desarrolla en el marco institucional del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y contará con la presencia de su presidenta, Florencia Saintout, quien oficiará como garante de un proceso abierto al diálogo, la participación y la construcción colectiva con los distintos sectores del audiovisual.

La convocatoria está dirigida a trabajadores del sector, productoras, realizadores, técnicos, espacios de formación, estudiantes y actores de la economía creativa, con el objetivo de aportar miradas técnicas y propuestas concretas para la reglamentación de la Ley.

La normativa es considerada una herramienta estratégica para la reactivación productiva de la industria audiovisual, ya que promueve el desarrollo económico, la generación de empleo, el fortalecimiento de la producción local y la consolidación de capacidades audiovisuales en todo el territorio bonaerense.

El foro cuenta con el acompañamiento de referentes históricos de la industria audiovisual y es articulado territorialmente por equipos técnicos y profesionales del sector audiovisual local, lo que refuerza el carácter participativo y federal del proceso.

Desde la organización subrayaron la importancia de una participación informada e invitaron a quienes asistan a hacerlo habiendo leído previamente el texto completo de la Ley.