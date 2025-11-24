En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) llevará adelante una jornada de atención gratuita en todo el país el próximo viernes 28: en la ciudad la atención se llevará a cabo en la Clínica de Salud Visual (Larrea 2706) y el Hospital Privado de Comunidad (San Luis 4554).

Según indicaron desde el CAO, la iniciativa busca prevenir la ceguera por diabetes mediante controles oftalmológicos accesibles a la comunidad. En ese contexto, se puede consultar el listado completo de sedes participantes en todo el país a través de este link www.oftalmologos.org.ar/diabetes2025.

Durante la jornada, se realizarán fondos de ojos, un examen rápido e indoloro que permite detectar alteraciones en la retina vinculadas a la diabetes.

El procedimiento consiste en la aplicación de gotas oftálmicas que dilatan la pupila, facilitando al médico oftalmólogo la observación de las estructuras internas más importantes de la parte posterior del globo ocular.

La campaña, impulsada por el CAO, se enmarca en una estrategia de concientización y prevención que busca acercar el control visual a personas con diabetes, promoviendo el diagnóstico temprano de patologías que pueden derivar en pérdida de visión.

