El Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (EMTuryC), acompañado por el Mar del Plata Convention and Visitors Bureau, se encuentra participando de Meet Up Argentina: el encuentro más importante del país en materia de turismo de reuniones, que se desarrolla en Buenos Aires y reúne a los principales destinos, organizadores y profesionales del sector.

En ese contexto, Mar del Plata fue reconocida a nivel nacional por su excelente desempeño en el segmento de eventos, alcanzando el segundo lugar entre los destinos argentinos con mayor cantidad de eventos realizados durante el año pasado.

Además, Mar del Plata se posicionó como el destino número dos a nivel internacional y como número uno del interior del país en este ranking.

En ese marco, el titular del EMTuryC, Bernardo Martín, destacó que “este reconocimiento es fruto del esfuerzo conjunto entre el ámbito público y el privado", y que “refleja el compromiso sostenido de nuestra ciudad con el desarrollo del turismo de reuniones, a la vez que reafirma a Mar del Plata como un destino clave y de confianza para la realización de congresos, ferias, convenciones y todo tipo de encuentros corporativos”.

"Nosotros no esperamos los fines de semana largos, los eventos se ponen estrategicamente para lograr el acumulado que llevamos. Esta Mar del Plata de todo el año no depende de un feriado más ni del precio de un churro. Este premio es al turismo de todo el año", añadió.

Por su parte, la directora de Turismo y responsable de la marca Visit Mar del Plata, Valeria Méndez, explicó que “en el 2024 registramos la realización de 983 eventos en la ciudad, entre los cuales se destaca que el 37% fueron eventos culturales, fiestas y festivales; el 34,6% corresponde a congresos y convenciones; y el 22% fueron exposiciones, muestras y ferias".

Por último, aclaró que de todos ellos, "nueve fueron validados por International Congress and Convention Association (ICCA), lo cual es un número altamente significativo”.