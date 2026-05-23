La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 ya empezó a mover piezas dentro de la Selección Argentina y, en Mar del Plata, un nombre comenzó a instalarse con fuerza: Emiliano Buendía. El volante ofensivo nacido en la ciudad aparece otra vez entre los futbolistas que buscan ganarse un espacio dentro de la estructura que conduce Lionel Scaloni, en una etapa donde el entrenador empieza a delinear los nombres que ocuparán los últimos lugares disponibles en la lista.

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La posibilidad genera expectativa a nivel local porque Buendía, que ya tuvo convocatorias anteriores con el seleccionado, atraviesa un momento que volvió a colocarlo en el centro de la discusión futbolística. En un plantel con una fuerte competencia interna y una base consolidada desde el título mundial conseguido por Argentina, cada lugar disponible se transformó en una disputa exigente.

La pelea no parece sencilla. La mitad de la cancha y las posiciones ofensivas cuentan con varios nombres que vienen teniendo continuidad y protagonismo dentro del ciclo Scaloni, por lo que cualquier incorporación obliga a modificar un esquema que lleva años de construcción. Aun así, el crecimiento del marplatense vuelve a posicionarlo como una alternativa real dentro del análisis del cuerpo técnico.

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En la ciudad, la expectativa no pasa solamente por una convocatoria individual. La posibilidad de sumar presencia marplatense dentro del seleccionado renueva una ilusión que históricamente tuvo capítulos importantes y que ahora vuelve a despertar interés entre los hinchas locales, atentos a cada paso que pueda acercar a Buendía a la máxima cita del fútbol mundial.

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