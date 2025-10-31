El espíritu del folklore argentino volverá a latir con fuerza en Mar del Plata con la llegada del Pre Cosquín – Sede Mar del Plata 2025, un certamen que, en apenas cinco ediciones consecutivas, logró consolidarse como uno de los más relevantes del circuito nacional.

El evento, que selecciona artistas para competir en el mítico Festival Nacional de Folklore de Cosquín, representa para muchos músicos, bailarines y conjuntos el sueño de llegar al escenario mayor del folklore argentino: la Plaza Próspero Molina.

El Pre Cosquín nació hace más de medio siglo como una instancia previa al festival mayor, con el objetivo de descubrir y proyectar nuevos talentos desde todos los rincones del país. Cada sede funciona como un nodo cultural que reúne expresiones artísticas locales, provinciales y regionales, manteniendo viva la tradición y a la vez impulsando la renovación estética del folklore.

Una sede que crece año tras año

Desde su llegada a Mar del Plata, el certamen local ha mostrado un crecimiento sostenido tanto en cantidad de participantes como en nivel artístico. La ciudad, reconocida por su intensa vida cultural durante todo el año, encontró en el Pre Cosquín una forma de sumar al mapa nacional de la música popular argentina.

“El crecimiento ha sido enorme. Mar del Plata ha logrado múltiples finalistas y, tras 39 años, un ganador que volvió a poner a nuestra ciudad en lo más alto del folklore nacional”, destacó José Antonio Boccanfuso, delegado y productor general del evento.



Boccanfuso también remarcó el valor simbólico y artístico de esta sede: “Contar con el Teatro Tronador jerarquiza enormemente nuestro evento. Es una sala de excelencia que le brinda al certamen un marco artístico y técnico único. También es importante el acompañamiento del S.O.E.P.M.P.Z.A. (Sindicato de Panaderos), siempre presente apoyando la cultura”.

Escenarios emblemáticos, artistas en crecimiento

La edición 2025 se desarrollará en dos teatros emblemáticos de la ciudad:

31 de octubre: Teatro Auditorium – Sala Astor Piazzolla

Domingo 2 de noviembre: Teatro Tronador



Estos espacios, ambos de gran valor patrimonial y cultural, permitirán que los participantes desplieguen su talento con el máximo nivel técnico y de producción.



El Teatro Tronador, en particular, se ha convertido en uno de los escenarios más modernos y prestigiosos del país, símbolo de la recuperación y jerarquización del circuito artístico marplatense. Su incorporación al Pre Cosquín representa un salto cualitativo para el certamen local, que gana en visibilidad y en proyección nacional.

Un puente entre tradición y futuro

El Pre Cosquín – Sede Mar del Plata no sólo funciona como un selectivo para el festival cordobés, sino también como un espacio de encuentro, aprendizaje y afirmación cultural. En cada edición, se cruzan generaciones de artistas, escuelas de danza, solistas, grupos y propuestas que dialogan entre la raíz folklórica y las nuevas búsquedas expresivas.

Quienes resulten seleccionados tendrán la posibilidad de representar a Mar del Plata en Cosquín 2025, en el mismo escenario donde se consagraron figuras emblemáticas del folklore argentino.

Consolidado como un verdadero semillero artístico, el Pre Cosquín – Sede Mar del Plata reafirma el vínculo entre la ciudad y el festival mayor del país, demostrando que el folklore sigue vivo, vigente y en constante evolución.

Porque, como repiten sus organizadores, “juntos estamos haciendo historia”.