El Seleccionado de la Unión de Rugby de Mar del Plata se quedó con el campeonato en el Seven de la República Masculino que terminó esta tarde en Paraná, culminando el año de muy buena forma.

El equipo de nuestra ciudad pudo alzarse con la Copa de Oro luego de vencer a Córdoba en la final por 19 a 15 en un duro encuentro donde anotaron tries Joaquín López Nobrega, Juan I. Larraburu e Ignacio Migliore. Además, López Nobrega y Justo Echevarría anotaron una conversión cada uno.

En las semifinales, los dirigidos por la dupla Abate-Ebrett pudieron superar a Salta por 26 a 12 con tries de Ignacio Migliore (2) y Joaquín López Nobrega (2), más las conversiones de López Nobrega (2) y Facundo Castelfilardo.

Cabe recordar que en la fase regular, el Seleccionado de la URMDP perdió 24-5 con Nordeste (Try de Ignacio Migliore), luego superó a Alto Valle por 19-15 (tries de Valentino Bonavento (2) e Ignacio Migliore. Conversiones (2) de Justo Echevarría) y por último, vencieron a Buenos Aires por un claro 24-14 (tries de Ignacio Migliore, Juan I. Larraburu, Gonzalo Jauregui y Santiago Charles. Conversiones de Joaquín López Nobrega (2).

De esta forma, en el último gran torneo del año, el combinado de nuestra ciudad volvió a destacarse y se trajo la copa a la ciudad. El plantel estuvo integrado por Juan I. Larraburu, Raúl Brischetto, Patricio Bustamante, Justo Echevarría, Joaquín López Nobrega, Ignacio Migliore, Facundo Castelfilardo, Salvador Gerlero, Valentino Bonavento, Gonzalo Jáuregui, Felipe Forte y Santiago Charles.

SÉPTIMO PUESTO DE LAS DAMAS

El Seleccionado Femenino de la Unión de Rugby de Mar del Plata también se presentó en “El Plumazo” donde se cerró el año deportivo.

Después de una fase regular donde perdieron ante Misiones por 27-0, lograron un buen triunfo por 19-10 ante Santa Fe (Tries Carolina Albertus, Verano Sotelo y Ayelén Sánchez. Carolina Albertus marcó dos conversiones).

En la jornada de domingo, dentro del Torneo Desarrollo pudieron completar su participación con un séptimo lugar.