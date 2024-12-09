Seleccionado Mayor

Mar del Plata se consagró campeón del Seven de la República
El Seleccionado Masculino de la URMDP venció 19-15 a Córdoba en la final de la Copa de Oro del Seven de la República. Las damas terminaron séptimas.
El Seleccionado Masculino de la URMDP venció 19-15 a Córdoba en la final de la Copa de Oro del Seven de la República. Las damas terminaron séptimas.
El equipo de Carlos Muñoz superó nuevamente a Litoral por 2 a 1 en el último partido del Campeonato Argentino de Mayores de Rosario y se quedó con el quinto puesto del certamen. Una muy buena experiencia para el grupo de jugadoras que representó a la “Roja”.