Seleccionado Mayor

Objetivo alcanzado: Mar del Plata quinta en el Argentino

El equipo de Carlos Muñoz superó nuevamente a Litoral por 2 a 1 en el último partido del Campeonato Argentino de Mayores de Rosario y se quedó con el quinto puesto del certamen. Una muy buena experiencia para el grupo de jugadoras que representó a la “Roja”.