Defensa Civil puso en marcha un esquema intensificado de prevención ante el aumento de las temperaturas y la falta de lluvias, condiciones que elevan el riesgo de incendios en zonas boscosas.

Con las olas de calor ya instaladas, el Municipio recuerda que los vecinos pueden consultar el Índice Meteorológico de Incendios Forestales (FWI) y acceder a todas las recomendaciones actualizadas en mardelplata.gob.ar/prevencionincendios. Esta herramienta permite conocer el nivel de peligro, bajo, moderado, alto, muy alto o extremo, según vegetación, topografía y variables climáticas.

En los últimos tres años, General Pueyrredon consolidó un plan integral dividido en cuatro etapas:

Prevención: campañas de comunicación, cartelería específica y publicación diaria del FWI, siendo el primer municipio bonaerense en adoptarlo.

Preparación: capacitaciones destinadas al personal municipal y a organismos vinculados a la gestión del fuego.

Mitigación: acciones coordinadas para reducir riesgos, con foco en incendios interfase que afectan zonas urbanas.

Reconstrucción: trabajo articulado con otros organismos y la comunidad para restaurar áreas dañadas tras un siniestro.

Defensa Civil insiste en reforzar los cuidados durante la temporada:

No realizar quemas de pastizales, poda o residuos.

No arrojar basura, botellas ni vidrios en terrenos baldíos.

No tirar colillas de cigarrillos.

Encender fogatas únicamente en áreas habilitadas y apagarlas por completo.

Realizar raleo de árboles, eliminando ramas desde el suelo hasta los dos metros.

El Municipio recuerda que la prevención es la herramienta más eficaz para evitar tragedias y proteger las áreas forestales durante los meses de mayor riesgo.