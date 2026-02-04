Mar del Plata será sede esta semana de torneos internacionales de beach tennis y de la 47ª edición de la carrera de aguas abiertas Copa Guillermo Volpe, organizados por el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) y la Federación Atlántica de Tenis, con acceso libre y gratuito para el público, en distintos puntos de la ciudad.

La ciudad recibirá el Torneo ITF Beach Tennis 10, el Torneo ITF Beach Tennis 50 y la primera fecha del Máster Nacional de Beach Tennis para las categorías Profesional, Avanzado e Inicial, competencias que otorgan puntos para el ranking mundial.

El Torneo ITF Beach Tennis 10 para Damas y Caballeros se disputa hoy y mañana de 14:00 a 18:00. El viernes comenzará el Torneo ITF Beach Tennis 50, también para Damas y Caballeros, que se extenderá durante dos jornadas de 10:00 a 18:00. El sábado se pondrá en marcha la primera fecha del Máster Nacional de Beach Tennis en modalidades Damas, Caballeros y Mixtos, con continuidad el domingo de 10:00 a 18:00.

Por otra parte, el sábado a las 09:00 se largará la 47ª edición de la carrera de aguas abiertas Copa Guillermo Volpe en el sector de Biología de Playa Grande. La competencia, considerada la más antigua de su tipo en Mar del Plata, contará con más de 300 nadadores inscriptos en 34 categorías y se desarrollará sobre un circuito boyado de 2500 metros.

La inscripción tiene un costo y podrá realizarse hasta el viernes a través del enlace disponible en la cuenta de Instagram @carreraguillermovolpe. El pago y el retiro de kits se efectuarán el jueves y el viernes de 17:00 a 20:30 en Run&Bike.

Además, el domingo a las 07:30 se realizará una nueva edición de la Correcaminata Solidaria Dar Salud, con largada desde el Corredor Saludable (avenida Libertad y la costa). Todo lo recaudado será destinado a la Cooperadora de los Hospitales Materno Infantil e Interzonal.

La jornada incluirá un recorrido desde la largada hasta el retome de Constitución y la costa, con regreso al punto inicial, y contará con clases abiertas de yoga y estiramiento, espacios de bienestar y prevención, y la participación de instituciones sanitarias de la ciudad.

Durante toda la mañana habrá puestos de control de presión arterial, orientación nutricional y charlas breves denominadas 5 minutos de salud, con información práctica para el cuidado cotidiano.