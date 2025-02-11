Ganó dos competencias y, en medio, fue padre: la semana inolvidable de Cristóbal Romero
La Copa "Guillermo Volpe" de Aguas Abiertas coronó este sábado por sexta vez a Cristóbal Romero como ganador pero con un contexto muy particular.
La Copa "Guillermo Volpe" de Aguas Abiertas coronó este sábado por sexta vez a Cristóbal Romero como ganador pero con un contexto muy particular.
Entre otras actividades habrá torneos con puntaje para el ranking mundial, una carrera de aguas abiertas con más de 300 nadadores y una correcaminata solidaria a beneficio de hospitales públicos.
Cada 4 de febrero se conmemora el Día del Guardavidas en Argentina. La fecha recuerda el fallecimiento del socorrista argentino Guillermo Volpe en 1978 y en Mar del Plata se lo conmemora con una tradicional competencia, donde se simula un rescate, de la cual participan guardavidas de toda la provinc