Día del Guardavidas: "Estamos para brindar un servicio y servir al turista"

Cada 4 de febrero se conmemora el Día del Guardavidas en Argentina. La fecha recuerda el fallecimiento del socorrista argentino Guillermo Volpe en 1978 y en Mar del Plata se lo conmemora con una tradicional competencia, donde se simula un rescate, de la cual participan guardavidas de toda la provinc