Una joven de 24 años fue aprehendida en un comercio de avenida Independencia al 1700, luego de intentar robar una campera y enfrentarse con el personal del local.

El hecho ocurrió alrededor de las 20 horas en el local “Balbi”, la mujer cortó el sensor de alarma de una campera de algodón gris marca Bautic, valuada en 38.800 pesos, con una pinza de corte con mangos rojos. Tras quitarle la etiqueta, intentó escapar, pero fue interceptada por los empleados y el personal de seguridad del comercio.

El accionar quedó registrado por las cámaras del local, lo que permitió a los agentes de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) llegar rápidamente y concretar la aprehensión.

Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo de la Dra. María Isabel Sánchez, quien avaló el procedimiento y dispuso que se notifique a la imputada de la formación de causa por “robo en grado de tentativa”. Finalmente, se le otorgó la libertad en el marco del artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense.

