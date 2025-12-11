La ciudad volvió a meterse entre las diez mejores ciudades para vivir en la Argentina y ocupó el noveno puesto del ranking elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se trata de la segunda edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades, una herramienta que busca medir la calidad de vida y la planificación urbana de cada localidad.

El informe evaluó cinco dimensiones, política e institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura, y otorgó a Mar del Plata 2,74 puntos sobre 5, lo que representa un leve avance respecto al año anterior. Aunque la mejora fue positiva, no modificó su ubicación general dentro de la tabla.

El posicionamiento cobra especial relevancia porque Mar del Plata es la única ciudad de la Provincia de Buenos Aires incluida en el estudio, que se construye a partir de 31 variables y 159 indicadores. Esto la coloca en un grupo selecto de análisis, compuesto mayoritariamente por capitales provinciales.

El ranking 2025 volvió a ser liderado por Buenos Aires, con 3,65 puntos, seguida por Mendoza (3,34) y Córdoba (3,25). Completaron los primeros lugares San Miguel de Tucumán, Rosario, San Juan, Santa Fe y Salta. Mar del Plata se ubicó novena, por encima de Resistencia, que cerró la lista con 2,54.

Desde el Centro de Ciudades Inteligentes de Económicas, su director Omar Quiroga explicó que el índice apunta a “establecer un diagnóstico claro sobre fortalezas y debilidades urbanas para orientar políticas públicas innovadoras y sostenibles”. En el caso marplatense, la medición evidencia avances moderados, pero también desafíos persistentes en infraestructura, desarrollo económico y planificación institucional.

Aun así, el informe destaca que la ciudad mantiene indicadores sociales y ambientales estables, y que su ubicación dentro del top ten reafirma su relevancia como uno de los grandes conglomerados del país. La expectativa es que los planes estratégicos en marcha permitan mejorar su performance en futuras ediciones del ranking.

Fuente: Clarín