Mar del Plata presentó oficialmente hoy la temporada de verano 2026 en la Villa Victoria (Matheu 1851), donde autoridades municipales y referentes del espectáculo dieron a conocer la oferta cultural, teatral y recreativa que la ciudad ofrecerá a residentes y turistas durante estos meses de verano.

El evento, denominado Mar del Plata levanta el telón, se realizó como lanzamiento oficial de la temporada estival y reunió a reconocidas figuras del ámbito artístico y cultural de todo el país, que participaron de producciones fotográficas en sets especialmente diseñados para la ocasión, inspirados en el teatro y las playas marplatenses.

La jornada fue organizada por el Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (EMTURyC) y contó con la presencia del intendente, Agustín Neme, y del presidente del organismo, Diego Juárez, quienes acompañaron la presentación de las propuestas culturales del verano 2026.

Además, participaron más de 300 periodistas e influencers de distintos puntos del país, quienes realizaron entrevistas, registros fotográficos, contenidos audiovisuales y transmisiones en vivo desde uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.

Con esta presentación, Mar del Plata comunicó su amplia oferta teatral, musical y recreativa, y “ratificó una vez más su posicionamiento como Capital Nacional del Espectáculo durante la temporada estival”, indicaron desde el EMTURyC.

