Personal de la Prefectura Naval Argentina identificó a los conductores de dos vehículos que realizaban maniobras peligrosas en Mar del Plata. La Justicia dispuso el secuestro de los rodados.

El hecho se registró en horas de la tarde, cuando los efectivos de la Fuerza tomaron conocimiento de que en la Escollera Norte se estaba desarrollando lo que popularmente se conoce como “maniobras pisteras”.

Por ello, se destacó personal y móviles de la Institución, logrando que los conductores de los rodados cesen de realizar las acciones imprudentes que ponían en riesgo tanto su integridad física como la de terceros.

En este marco se constató que quienes llevaban adelante estas maniobras eran dos jóvenes: uno de 18 años a bordo de un Volkswagen Golf y otro, de 20, que manejaba un auto de la misma marca, modelo Gol. Se consultó al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) si alguno de los dos contaba con antecedentes penales, arrojando el mismo un resultado negativo.

En el caso intervino la Fiscalía N°11, a cargo del Dr. Germán Vera Tapia, quien se apersonó en el lugar y ordenó el secuestro de ambos vehículos.

En el sitio se hizo presente también una grúa de la dirección de Tránsito de General Pueyrredon, que trasladó los autos a un playón municipal de rodados incautados.