Un operativo policial en horas de la madrugada terminó con la aprehensión de un adolescente de 15 años que circulaba en una moto con pedido de secuestro activo por robo.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la mañana, cuando un llamado al 911 alertó sobre dos motocicletas que realizaban picadas en la intersección de Avenida Colón y Teodoro Bronzini. Ante la denuncia, efectivos de la Comisaría Séptima iniciaron un seguimiento de uno de los rodados que se dio a la fuga por Colón en dirección a Champagnat.

La persecución culminó en Coronel Suárez y Brown, donde el conductor abandonó la moto e intentó escapar a pie. Con apoyo de personal de la Comisaría Duodécima y de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL), lograron interceptarlo y reducirlo en Coronel Suárez y Gascón.

Posteriormente, se constató que el motovehículo tenía pedido de secuestro activo por un robo ocurrido el 26 de abril de 2025, a requerimiento de la Comisaría 16ta.

Intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, a cargo de la Dra. Mariana Baqueiro, quien dispuso que el menor sea trasladado al Centro Especializado de Aprehensión, luego de ser notificado de la formación de causa.

