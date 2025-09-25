Mar del Plata continúa consolidándose como uno de los grandes destinos turísticos de la Argentina y la región a través de una nueva participación en la Feria Internacional de Turismo 2025: el encuentro más importante de América Latina que se desarrollará, como todos los años, en el predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Con un stand impactante en el Pabellón Nacional, el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC) desplegará toda su oferta turística presentando gastronomía marplatense, fiestas electrónicas, espectáculos teatrales, recitales, after beach y, por supuesto, la calidad de sus productos locales.

Desde el sábado 27 y hasta el martes 30 de septiembre, la propuesta de Mar del Plata incluirá sets de DJs, la presentación de la Guardia Nacional del Mar, degustaciones de alfajores, quesos, café, cervezas, vermú, gin y otros productos artesanales, y clases magistrales de cocina a cargo de los reconocidos chefs Gabriel Dellepiane y Matías Revori.

En ese contexto, el EMTuryC y el sector privado marplatense lanzarán una nueva campaña promocional de cara a la temporada de verano 2026. Asimismo, se anunciarán oficialmente el 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el Seven de Verano 2026, la Expo Automotriz 2026, los Maxi Games 2026 y el CAT Woman Summit, entre otros importantes eventos internacionales.

Además, la FIT 2025 contará con la participación de empresas, destinos y profesionales de todo el mundo, convirtiéndose en la puerta de entrada a las tendencias que definirán el crecimiento, la innovación y la expansión del sector turístico. Y como es el punto de encuentro clave para la industria (donde se construyen oportunidades de negocio, se crean alianzas estratégicas y se proyecta el futuro), el sector privado presentará también sus propuestas.

Finalmente, el lunes y martes Mar del Plata presentará el destino ante operadores turísticos y profesionales en desayunos de negocio, donde se hará hincapié en la marca VISIT MAR DEL PLATA.