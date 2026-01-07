En el marco de la presentación de la Temporada 2026 que se realizó en el Teatro Tronador de Mar del Plata, el titular de WAM Entertainment Company y dueño de la sala, Marcelo González, consideró que la educación, la cultura y el teatro constituyen la premisa central de su proyecto y afirmó que “desde ese lugar voy a seguir trabajando sin parar”.

Emocionado por ver a más de 50 artistas y figuras ser parte del lanzamiento de la temporada teatral en su casa, remarcó que “Mar del Plata tiene una catedral cultural como el Tronador”. Y destacó el valor simbólico y estratégico que tiene el espacio dentro del entramado cultural de la ciudad.

Al referirse al estado en el que encontró el edificio, recordó que se topó con “un teatro detonado, destruido”, y explicó que la decisión fue preservar su identidad: “Nos quedamos con la historia y la historia traerla al presente, y el presente traerlo al futuro”. En ese sentido, subrayó que el Tronador es “el único lugar de la Argentina” donde el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón tiene sede propia y adelantó que, desde febrero, se sumará un movimiento clave vinculado a la Escuela de Arte y Oficio del Teatro San Martín.

En un plano más personal, el empresario definió a Mar del Plata como “la ciudad que me adoptó” y no dudó en calificarla como “la ciudad más linda de la Argentina”. Consideró que la ciudad necesitaba “resetearse, reinventarse y poner una semilla” asociada a la educación, la cultura y el arte, a lo que definió como su “punto de partida” y su idea de “legado”.

González también reveló que se encuentra en marcha una prueba piloto junto a YPF, basada en un concepto de articulación entre la empresa y el teatro. Según explicó, el objetivo es “hacer una transformación en comunidades” y volver a apostar a que música, teatro, arte y educación, “linkeadas con la energía y la potencia de YPF”, permitan “armar una gran transformación” y recuperar la convocatoria en las salas de teatro y eventos de todo el país.

Finalmente, detalló la magnitud técnica y artística del proyecto: “Tenemos siete obras de teatro y unas 40 toneladas de escenografía cargadas”. Señaló que se trata de un hecho único, ya que las escenografías son “de la escala del San Martín y del Colón”, lo que implica “un trabajo de casi 80 personas detrás de escena en cada una de las obras”.

