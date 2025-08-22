Un joven de 17 años perdió la vida tras un violento choque entre dos motocicletas ocurrido en la tarde del jueves en la intersección de Beruti y Paraguay, en Mar del Plata.

Ads

El hecho se registró cuando colisionaron una moto Bajaj Rouser 200, conducida por la víctima, y una Gilera Smash, manejada por un joven de 18 años.

Al lugar acudió una ambulancia de Servisa que trasladó al adolescente al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó sin signos vitales. El otro conductor se presentó por sus propios medios en el nosocomio y fue asistido por politraumatismos.

Ads

Ambos rodados quedaron secuestrados por falta de documentación. La investigación quedó a cargo de la UFIJE N°11, dirigida por el fiscal Vera Tapia, quien dispuso actuaciones de rigor y ordenó la autopsia de la víctima.

Puede interesarte

Ads