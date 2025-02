Mercedes y María Carreras. Madre e hija son parte de una extensa tradición familiar de artistas, que tiene al director de cine Enrique Carreras como máximo referente de ese linaje. Pero además de todo esto, los Carreras tienen un vínculo notable con Mar del Plata, la ciudad en la que estrenaron grandes éxitos del cine nacional e hicieron temporadas de verano popularísimas. Y así como Enrique fue prolífico en lo suyo, las Carreras siguen adelante con esa propensión al trabajo que marcó el esposo y padre: en esta temporada están presentando tres espectáculos.

“Es mucho camino andado -cuenta Mercedes a El Marplatense- Mi infancia fue en Pergamino y mi adolescencia en Carlos Paz. Me casé a los 18 años y ahí conocí Mar del Plata. Enrique amaba esta ciudad. Y a partir de ahí fue nuestra historia, tuvimos épocas muy hermosas. Fue un largo camino de muchas películas, de mucho éxito y él cumplió su sueño y pudo levantar un teatro. Luego fue la infancia de mis hijos. Y ahora la historia continúa, la gran vinculación continúa a través de todo el trabajo de María en el teatro, en toda su inquietud artística”.

De esa relación con la ciudad, entonces, surge que hoy a las 18:30 estén presentando Amor de libros en Villa Victoria (Matheu 1851), mientras que en ese mismo escenario todos los lunes a las 21:00 ponen en escena Vidas paralelas, el mundo de Victoria Ocampo. Pero eso no es todo, ya que los viernes a las 20:00 en la Sala Melany (San Luis 1750) se presenta la obra Vacas sagradas: cuando te aloja un discriminador serial. Es decir, mucho teatro. Puro teatro.

Puede interesarte

Por eso, para una familia tan relacionada con las tablas, pasar un rato por el Teatro Tronador era una materia obligada. “Conocía el ayer del Tronador y es una maravilla todo lo que han hecho, palabras mayores. Y creo que Mar del Plata merece un espacio como este. Donde pueda llegar otro tipo de manifestaciones como la lírica y el ballet”, relata Mercedes.

-Una de las obras que presentan está relacionada con Victoria Ocampo, otro ícono de Mar del Plata…

(Mercedes). Yo escribí sobre Victoria Ocampo cuando todavía todo esto de Internet no estaba tan instalado. La investigación la hice en la Biblioteca Borges de Buenos Aires y en la Biblioteca de la Nación. El lunes tuvimos función fue mágico. Hago un poco lo que hacía Enrique, que iba a mezclarse con el público a ver la película. A mí me gusta sentarme y ver qué pasa con la gente. Supuestamente la de Victoria Ocampo es una historia de mujeres. Y a los hombres les encanta.

-Cuando piensan en Mar del Plata ¿piensan en teatro o en cine?

(Mercedes). Le hemos rendido homenaje a la ciudad porque Victoria (NdR: su otra hija) en su documental que hizo sobre el padre, vino y filmó acá. Mar del Plata era la sede de los estrenos. ¡Lo que era estrenar una película argentina en Mar del Plata en temporada! Por ejemplo La sonrisa de mamá, con Palito Ortega y Libertad Lamarque. Nos sentábamos en la Peatonal a tomar un café y las colas y colas en el Ambassador para ir a ver las películas. El público acompañaba.

Puede interesarte

-Las temporadas de teatro también eran muy exitosas…

(María). Y lo siguen siendo. Mar del Plata es la capital del espectáculo. Es un fenómeno. Y es un fenómeno que se va sustentando cada vez más por la fuerza de los artistas marplatenses de que la actividad sea de todo el año. Y las salas también, eso ha cambado mucho. Mi viejo siempre decía que quería que se hiciera teatro todo el año y ahora hay actividad teatral todo el tiempo. Y hay mucho para creer, como para que sea marca. Soy fanática del teatro y pienso que esa es una riqueza, un recurso que tiene la ciudad, que es invalorable. Porque ofrece una diversidad increíble. No ves sólo un tipo de espectáculo, tenés para ver de todo.

-Es un proceso que avanza…

Va lento, en el sentido que uno quisiera. Pero la rueda va girando siempre para adelante en el sentido del crecimiento profesional de la ciudad. Mar del Plata es como su mar, es tan fuerte y tan cambiante, que te permite que haya muchísimas actividades nuevas pero también que se siga creciendo en eso. Hay un fuerte llamado a los productores a seguir creyendo en Mar del Plata y seguir generando la ciudad como polo de calidad artística, creatividad e innovación. Como que no hay que mirarlo como algo de lo que fue, sino que eso que fue hace que hoy sigamos viendo qué es lo que queremos ver, cómo lo queremos contar.

-Y se nota que hay más preocupación en prepararse y profesionalizarse, que no sea todo tan amateur.

(María). Exactamente. Y se tiene que planificar. Y tenés que trabajar en un ecosistema, sos parte de una comunidad, no podés pensarte solo. Si querés, llamalo mundo artístico, teatral, del espectáculo, del ocio o cultual. Buscate todas las vinculaciones posibles y desde ahí pensá la actividad. Hay como mucha producción para la cantidad de habitantes.

Puede interesarte

-¿Hay un público?

(María). Creo que está, y al público hay que cuidarlo y seguir escuchándolo, mirando qué es lo que quiere. También sucede que la ciudad crece un montón y por ahí se va necesitando que haya salas en otros lugares, no sólo concentrado en el centro. En eso las salas independientes hacen algo muy importante, al estar presentes en distintas zonas. Pero si vos estás viviendo alejado, venirte al centro es todo un trabajo. Estaría bueno, así como las cervecerías se van abriendo por distintos lados, que alguien arranque con algún foco artístico cultural por otro lado. Nosotros le estamos compitiendo a Buenos Aires que tiene turismo internacional y gente del Conurbano que se acerca con facilidad. Eso habla también de la importancia para la gente, Mar del Plata está unida, la playa y la vida al aire libre está unida con la vida cultural.

-¿Qué rol disfrutan más? ¿Dirigir, lo autoral?

(María). Yo hice de todo y me gusta mucho dirigir. Escribir, cuando tengo el tema, la inspiración, me gusta mucho. Pero me gusta que los proyectos se lleven a cabo. No sirvo para tener proyectos que estén dando vueltas años y años. Me gusta llevarlos a la realidad y que se lleven a cabo. Por eso desde ese lugar, la gestión y la producción me parece interesante, porque te hace estar en comunicación con el ecosistema. Cuando estás como director, te enfocás en el mundo de la obra, y lo otro es lo que te hace tener otro tipo de creatividad.

(Mercedes). En eso no tengo la capacidad de ella. Ella está en contacto con lo que la rodea. A mí me gusta escribir y tengo varias cosas escritas. Ella tiene el mundo de la comunicación, yo veo el aparatito (mira de reojo un celular que está sobre la mesa), me gusta, pero lo veo medio como enemigo. Aprovecho mi soledad para escribir y me gusta mucho. No sé si literariamente, pero creo que escribo cosas bastante sabrosas, ingeniosas. Lo hago como un desafío.

Puede interesarte

-¿Cuán importante es que quien produce haya tenido esa experiencia de lo teatral?

(María). Por eso a mí me gusta pensar la producción desde un lado de creatividad. El de buscar las soluciones para que se haga lo que querés hacer. Porque cuando pienso en una obra de teatro, pienso qué conversación voy a entablar con el público, pienso que eso que vamos a estar hablando, a la gente le va a servir para pasar un buen momento, relajarse, emocionarse o hacerse preguntas. Me parece también que cuando uno viene de lo autogestivo está acostumbrado a ir pasando de roles. Me he acostumbrado a cambiar de rol, también a fuerza de seguir y de querer hacer lo que me hace estar acá.

-Esto de estar en constante movimiento ¿es parte también de lo que se heredó de Enrique Carreras?

(María). Sí, de papá y de una tradición familiar de artistas. Mis abuelos hacían teatro de repertorio y las compañías viajaban por toda América, venían de México hasta el sur de Chile. Y uno se pregunta cómo andaban en esa época, que no había caminos. Cómo andaban haciendo teatro. Está ligado a un modo de vida. Ellos hacían tres obras en un día. Eso lo tomé como aprendizaje sin darme cuenta y de estar proyectando siempre. Mi papá siempre pensaba qué iba a hacer el año siguiente.

(Mercedes). Esto es una condición de una generación. Yo no tengo la visión que vos tenés (le habla a su hija) como para decir “no, esto lo hacemos acá porque acá…”. Lo mío es más un trabajo en solitario. Escribo lo que me gusta, lo que me conmueve. Pero no tengo esa capacidad de buscar el lugar, de contactar gente.