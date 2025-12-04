Un hombre de 54 años fue interceptado este lunes alrededor de las 19 en Gascón y Mendoza, luego de chocar y escapar por la costa.

Según informaron fuentes oficiales, personal de Tránsito municipal, en apoyo a efectivos de la Comisaría Novena, procedió allí al secuestro de un Renault Kwid que había protagonizado minutos antes un choque en Avenida Patricio Peralta Ramos y Peña.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, el Kwid impactó en la parte trasera de un Chevrolet Cruze blanco conducido por una mujer y, lejos de detenerse, se dio a la fuga. Agentes de Tránsito iniciaron la persecución y lograron frenar su marcha a varias cuadras del lugar.

Al conductor se le realizó un test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 2.07 g/l, más de cuatro veces el máximo permitido. Además, constataron que el vehículo circulaba con el seguro vencido.

El Juzgado de Faltas intervino en el caso y se labraron las actas correspondientes. El rodado fue trasladado al playón de Tránsito municipal.

