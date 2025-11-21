Según un relevamiento realizado por la plataforma de reservas Booking, Mar del Plata encabezó el podio de los destinos más buscados por los argentinos para el fin de semana largo, que se extenderá hasta el próximo lunes con motivo de la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.

La ciudad se posicionó por encima de la Ciudad de Buenos Aires y de Río de Janeiro, que completan los primeros lugares del ranking. El listado se completa con San Carlos de Bariloche y Puerto Iguazú, dos de los destinos más tradicionales del turismo nacional.

Este tipo de feriados suelen estar pensados para fomentar el turismo interno, por lo que distintas ciudades y localidades del país aprovechan la ocasión para ofrecer actividades especiales y promociones.

De acuerdo con el relevamiento, el 81% de los argentinos justificaría reservar una escapada simplemente porque ha trabajado mucho y considera que se lo merece. En ese contexto, los cinco destinos más buscados fueron Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires, Río de Janeiro, San Carlos de Bariloche y Puerto Iguazú.

Por otra parte, los destinos bonaerenses más elegidos fueron Mar del Plata, Tandil, Cariló, Mar de las Pampas y Tigre.

Fuente: con información de DIB