Un hombre de 28 años fue aprehendido este martes en horas de la madrugada luego de sustraer un motovehículo en un barrio de la ciudad.

El hecho ocurrió cerca de las 4.30, cuando un llamado al 911 alertó a la policía sobre un robo en curso en una vivienda ubicada en Italia al 700. Según la denuncia, el sujeto dañó un portón e ingresó al lugar, de donde se llevó una moto Mondial LD 110 roja.

Instantes después, efectivos del Comando de Patrullas lograron interceptarlo en Chacabuco al 4600 y procedieron a su detención.

Por disposición del fiscal de Flagrancia, Eduardo Layus, el acusado fue notificado de la formación de causa por robo en grado de tentativa y trasladado a sede tribunalicia.

