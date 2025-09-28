Se inauguró el primer espacio de entrenamiento funcional para personas con discapacidad
El Club Alma de Bailarín es el primer espacio de entrenamiento funcional recreativo pensado especialmente para personas con discapacidad.
La ciudad va a tener su primer espacio de estas características, donde se trabajarán capacidades como coordinación, flexibilidad, equilibrio, velocidad de reacción y fuerza, siempre desde una perspectiva recreativa y de entrenamiento adaptado.
El club cuenta con un equipo profesional capacitado en discapacidad y entrenamiento físico, liderado por la profesora Mariana Audia.
“Este proyecto es fruto del esfuerzo de muchas personas. El club apunta a trabajar distintas capacidades físicas a través del juego, generando un espacio que potencia lo mejor de nuestros participantes”, señaló Audia.
La coordinadora agregó que el objetivo es brindar apoyos adaptados a las necesidades de cada concurrente, con futuras capacitaciones y actividades relacionadas con la discapacidad.
El Club Alma de Bailarín funciona en España 3443 (Club San José) todos los sábados desde las 15 hs. Quienes deseen informarse sobre horarios y disponibilidad pueden comunicarse al 223 596-9412.
