La ciudad va a tener su primer espacio de estas características, donde se trabajarán capacidades como coordinación, flexibilidad, equilibrio, velocidad de reacción y fuerza, siempre desde una perspectiva recreativa y de entrenamiento adaptado.

El club cuenta con un equipo profesional capacitado en discapacidad y entrenamiento físico, liderado por la profesora Mariana Audia.

“Este proyecto es fruto del esfuerzo de muchas personas. El club apunta a trabajar distintas capacidades físicas a través del juego, generando un espacio que potencia lo mejor de nuestros participantes”, señaló Audia.

La coordinadora agregó que el objetivo es brindar apoyos adaptados a las necesidades de cada concurrente, con futuras capacitaciones y actividades relacionadas con la discapacidad.

El Club Alma de Bailarín funciona en España 3443 (Club San José) todos los sábados desde las 15 hs. Quienes deseen informarse sobre horarios y disponibilidad pueden comunicarse al 223 596-9412.

