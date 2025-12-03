Bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, personal de la División Unidad Operativa Federal Mar del Plata, de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, efectivizó este martes tres allanamientos en locales emplazados en el centro de la ciudad de Mar del Plata.

La investigación fue iniciada por agentes del Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.), quienes se abocaron a la detección de locales o entidades de cambio, conocidos como “cuevas”, que operaban sin la habilitación correspondiente para realizar transacciones de divisas.

Con el cúmulo de pruebas reunidas a través de sumarios administrativos internos fue remitido al Juzgado Federal Nº 1 de Mar del Plata, del Dr. Santiago Inchausti, Secretaría del Dr. Hooft.

Es así que el juzgado interventor habilitó las dependencias idóneas en la materia, en atención a la naturaleza del delito investigado, solicitando a la Fuerza Federal la ejecución de las mandas judiciales durante esta jornada, contando para ello con la colaboración y fiscalización de agentes del Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.).

Como resultado de los allanamientos realizados, se secuestro más de cuarenta y cinco mil dólares estadounidenses (U$S 45.000), más de quince mil euros (€ 15.000), más de tres mil reales brasileños (R$ 3.000) y más de treinta y seis millones de pesos argentinos ($ 36.000.000).

Asimismo, se incautaron computadoras, teléfonos celulares, equipos de grabación (DVR), máquinas contadoras de dinero y diversa documentación y elementos de interés para la causa.

