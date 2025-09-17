Un hombre de 30 años fue aprehendido en la madrugada de este miércoles luego de intentar escapar de la policía y abandonar una moto con pedido de secuestro activo. El hecho ocurrió en la intersección de Vértiz y Namuncurá, en el marco de un patrullaje preventivo.

De acuerdo a lo informado, efectivos del Comando de Patrullas visualizaron a dos individuos que intentaban cometer un ilícito. Al advertir la presencia policial, ambos se dieron a la fuga dejando tirada una motocicleta Mondial LD 110 Max-AD, de color negro y sin patente visible.

Tras una breve persecución, los agentes lograron interceptar a uno de los sospechosos, quien resultó ser el conductor del rodado. Al verificar la numeración registral de la moto, el sistema arrojó que tenía pedido de secuestro activo desde el 24 de julio por un hecho caratulado como “Robo de motovehículo”, a requerimiento de la comisaría 16ª.

La fiscal María Isabel Sánchez, a cargo de la UFI de Flagrancia, dispuso la notificación de formación de causa por “Encubrimiento” y el posterior traslado del detenido a sede judicial.

