Este sábado y domingo desde las 17:00 se realizará en el Salón Real del Hotel Costa Galana una nueva edición del Mar del Plata Fashion Week, acontecimiento que tiene como fin solidario reunir fondos para la Fundación Materno Infantil (FUNDAMI). El titular de la entidad, Carlos Zunino, recordó que el encuentro es un espacio donde “la moda y la solidaridad se funden por una causa mayor”.

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En diálogo con el programa Nunca se Sabe, que se emite por Radio Mitre Mar del Plata, Zunino explicó además la importancia de estas iniciativas para la fundación, argumentando que necesitan de estos encuentros para “poder llevar adelante nuestras tareas y cumplir la misión de acompañar al hospital en todo lo que necesita con relación a infraestructura y equipamiento”.

Las entradas para estas jornadas solidarias se pueden conseguir en los hoteles Costa Galana e Iruña, además del Instituto Paladio. El director de FUNDAMI subrayó que la pasarela no solo contará con diseñadores consagrados, sino también con los nuevos talentos, definiéndolo como “el semillero de los nuevos diseñadores”, cuyos alumnos también presentarán sus propios diseños.

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Y este año se contará con la posibilidad de una jornada doble. Zunino detalló que se planificó de esa manera “para que los diseñadores puedan tener más tiempo, más pasadas y más visibilidad en sus tareas y diseños”.

Sobre las personalidades que serán de la partida, Zunino destacó, entre ellas, Flavia Palmiero asistirá para presentar su propia marca y diseños, mientras que consideró como “ideal” la visita de Mirtha Legrand, madrina de la fundación, pero no estará en esta ocasión aunque siempre acompaña de forma presencial en la tradicional gala de enero.

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“Va a ser un evento multitudinario que nos va a permitir seguir adelante con las obras de la Fundación”, remarcó el director de FUNDAMI a la vez que destacó: “A veces es difícil comprometer a la gente, pero que personalidades destacadas nos den una mano es muy valioso”.