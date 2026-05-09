Tras una reunión de la Federación Marítima y Portuaria de la República Argentina (FeMPINRA), donde confluyeron gremios marítimos, portuarios y de actividades vinculadas en tierra, el dirigente de SICONARA, Daniel Flores, indicó que sirvió para unificar criterios sobre la situación del sector en Mar del Plata y reforzar la idea de que “la ciudad es pesca y la pesca somos todos”.

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Del encuentro participaron integrantes del SOMU, SIMAPE, SICONARA, el Centro de Patrones de Pesca, SAON, SEMARA y el gremio de guincheros, entre otros sectores. Flores señaló a El Marplatense que uno de los ejes centrales abordados fue la seguridad a bordo de los buques.

En ese sentido, remarcó que el sector sindical sostendrá una postura firme: “El costo no lo paga el trabajador con la vida”. Y agregó que la actividad debe desarrollarse en condiciones adecuadas, ya que “vamos a seguir navegando para trabajar, no para arriesgar la vida”. En línea con esto, enfatizó que las embarcaciones deben cumplir estrictamente con las normativas vigentes: “Los barcos tienen que salir cumpliendo lo que dice la PNA, en todos sus aspectos, no solo con las tripulaciones, sino también con el sistema de gestión de seguridad”.

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Otro de los puntos destacados fue la necesidad de avanzar en la trazabilidad de las capturas y en la transparencia salarial. Según indicó, el objetivo es optimizar los controles mediante herramientas tecnológicas: “Estamos buscando no solo monitorear todo lo que se descarga porque la tecnología está presente, solamente hay que cotejar datos”.

Con relación a las condiciones laborales, Flores sostuvo que se busca regularizar los esquemas salariales y dejar atrás mecanismos implementados en contextos de crisis. En ese sentido, afirmó que “los acuerdos que hubo en crisis se terminaron” y cuestionó la continuidad de sumas no remunerativas. “Hoy hay valores que eran no remunerativos que dejaron de tenerlos y entendemos que eso se tiene que discutir no unilateralmente sino como en una paritaria”, señaló.

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Por último, advirtió sobre el impacto de los recortes en la cadena productiva y el valor agregado del sector. En esa línea, expresó que continuarán defendiendo las condiciones de trabajo y la actividad en su conjunto: “Apuntamos a seguir trabajando, porque la pesca crezca, pero últimamente el valor agregado que somos -no solo los proveedores, los embarcados y todo lo que es insumo- está recibiendo un recorte que no estamos dispuestos a hacer”.