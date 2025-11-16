

El lanzamiento de Bristol Bitter, la nueva bebida de verano de la bodega Mala María se suma a la producción vitivinícola y la creación de bebidas con identidad local. Integrándose al trabajo conjunto entre el municipio y los productores para seguir fortaleciendo la diversificación y el valor agregado marplatense.

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada- acompañó la presentación de la nueva bebida “Bristol Bitter” de la bodega Mala María, en el marco de las acciones que promueven el fortalecimiento de Mar del Plata como región vitivinícola.

El encuentro se desarrolló en el contexto de trabajo de la Mesa Vitivinícola Local, un espacio de articulación entre productores, bodegas y el Municipio, que tiene como objetivo fortalecer la producción vitivinícola, la diversificación productiva y la promoción de la identidad regional.



Este lanzamiento representa un nuevo paso en la integración entre productores, empresas y el sector público mediante la creación de productos con identidad marplatense y proyección nacional. “Recibimos la visita de una bodega que lanzó al mercado un nuevo vermouth con una etiqueta de identidad marplatense”, señaló Pablo Nogués, director general de Asuntos Agropecuarios.



“Mar del Plata creció en el desarrollo y promoción de bebidas con sello local. Cada proyecto que elige nuestra ciudad para producir, inspirarse y promover su trabajo potencia el sector y consolida un modelo productivo basado en la cooperación público privada”, agregó el funcionario.



Cabe señalar que la producción vitivinícola en el partido de General Pueyrredon es hoy una realidad emergente que combina tradición, innovación y sostenibilidad. Con una superficie cultivada en expansión, la región se perfila como un nuevo polo de desarrollo, generando empleo, valor agregado e identidad territorial.



La Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público-Privada continúa impulsando programas de promoción y acompañamiento al sector productivo local, fomentando la inversión, la innovación y la generación de empleo de calidad en toda la región. Para más información sobre el trabajo de la dirección, pueden ingresar a www.mardelplata.gob.ar/agro1.

