Dos mujeres de 32 y 33 años fueron aprehendidas luego de intentar robar mercadería valuada en más de $112.000 de una farmacia ubicada en la avenida Pedro Luro al 6900.

El hecho fue advertido gracias al llamado de un empleado al 911, lo que permitió la rápida intervención del personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Sexta. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que las acusadas habían intentado sustraer distintos productos del comercio.

Intervino la fiscalía de Flagrancia a cargo del doctor Layus, quien dispuso la devolución de la mercadería, la formación de causa por “Hurto en grado de tentativa” y la notificación de las imputadas. Ambas recuperaron la libertad bajo el artículo 161 del Código Procesal Penal Bonaerense y deberán presentarse en sede judicial.

