a Oficina de Narcocriminalidad, que conduce el fiscal Santiago Eyherabide, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, a cargo del fiscal general con funciones de coordinación, Daniel Eduardo Adler, formalizó la investigación penal preparatoria seguida a seis hombres y dos mujeres sospechados de integrar una organización que traía drogas de diseño desde España y las distribuía y comercializaba -junto a otros estupefacientes- tanto en la ciudad balnearia como en otras localidades de la región.

Ads

Así, en la audiencia de formalización del 5 de enero, el juez de Garantías marplatense Santiago Inchausti dispuso la prisión preventiva, por el término de noventa días, para las ocho personas detenidas en nueve allanamientos realizados el 2 de enero pasado en siete domicilios de Mar del Plata, uno de Villa Gesell y otro de la Ciudad de Buenos Aires. Además, convalidó seis de las detenciones, la requisa y secuestro de un vehículo, la incautación de dos armas de fuego y del material estupefacientes hallado, que será sometido a exámenes periciales

El caso

La investigación estuvo a cargo del fiscal Santiago Eyherabide y del auxiliar fiscal Hércules Giffi. En ese contexto, se pudo avanzar sobre la existencia de una estructura presuntamente organizada, con roles diferenciados y ramificaciones en distintos puntos del territorio nacional.

Ads

Según la hipótesis fiscal, la organización habría coordinado el envío de las sustancias sintéticas desde España, en estado líquido y oculta dentro de botellas de vino. Una vez en la Argentina, parte del material era procesado y transformado en comprimidos para su distribución y comercialización en distintos puntos de la Costa Atlántica.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal encomendaron a la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Mauricio Arrusi, tareas que incluyeron el uso de técnicas especiales de investigación. De este modo, se dilucidó la logística internacional utilizada por la organización y se constató el amplio espectro de drogas que comercializaban sus miembros.

Ads

También, se estableció que las drogas sintéticas eran ofrecidas en varios grupos de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, y que parte de las personas investigadas registraban frecuentes viajes al exterior, transferencias bancarias y vínculos personales y financieros entre sí.

Allanamientos

A partir de las tareas de campo y el análisis de la información reunida, se identificaron rutas de traslado, posibles eslabones de comercialización y domicilios asociados al accionar investigado. En consecuencia, el 2 de enero pasado se realizaron nueve allanamientos: siete en domicilios marplatenses, uno en Villa Gesell y el restante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los que se detuvo a dos sospechosos y otras seis personas vinculadas a la organización.

Ads

Foto: Unidad Fiscal Mar del Plata

También se secuestraron casi un kilo de cristales de metanfetamina y cerca de mil comprimidos de éxtasis -que provendrían de España-, y se hallaron más de 2 kilos de clorhidrato de cocaína, poco más de un kilogramo de tusi, casi 6 kilogramos de marihuana en forma de plantas y cogollos, ketamina y hongos alucinógenos. De acuerdo con estimaciones formuladas por la policía, a partir de los valores de reventa, el material incautado estaría valuado en $230.000.000.

Por otra parte, se secuestraron dos armas de fuego -una de ellas con su numeración suprimida-, cerca de $3.200.000 en efectivo, cinco vehículos, quince teléfonos celulares, balanzas de precisión y documentación de interés para la investigación.

Puede interesarte

Fuente: Fiscales.