Una mujer de 43 años fue aprehendida este miércoles por la noche en el centro de Mar del Plata, acusada de intentar robarle la billetera y el celular a una turista de 64 años oriunda de la provincia de Tucumán.

El hecho ocurrió minutos en la intersección de San Martín y Santiago del Estero, cuando personal de Infantería realizaba tareas de prevención en el marco del operativo “Sol a Sol”. En ese contexto, los efectivos escucharon gritos y observaron a una mujer corriendo por la zona.

Al notar la presencia policial, la sospechosa se descartó de una billetera y un teléfono celular. Detrás de ella, la víctima señalaba a viva voz que había sido robada, por lo que los uniformados procedieron a la inmediata aprehensión de la imputada en el lugar.

Los elementos sustraídos fueron secuestrados y restituidos a la mujer damnificada. La detenida fue puesta a disposición de la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Vicente Daniel, quien dispuso que se la notifique de la formación de causa por el delito de hurto en grado de tentativa, conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal.

Posteriormente, la mujer fue trasladada a sede judicial para continuar con las actuaciones correspondientes

