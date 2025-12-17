Un hombre de 36 años fue aprehendido en el centro de Mar del Plata, acusado de haber cometido un robo a mano armada contra un joven de 26 años.

El hecho ocurrió cuando la víctima fue interceptada en la intersección de Buenos Aires y Falucho por varios sujetos que la amedrentaron con un cuchillo y le sustrajeron un teléfono celular Samsung A15. Tras el llamado al 911, personal policial en apoyo a la Patrulla Municipal inició un operativo de búsqueda.

Gracias a la geolocalización del dispositivo robado, los efectivos lograron interceptar al sospechoso en calle Mitre, entre Bolívar y Moreno, donde procedieron a su aprehensión.

Interviene en la causa la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De la Canale, quien avaló el procedimiento y dispuso que el imputado sea notificado de la formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal por el delito de robo, y posteriormente trasladado a sede judicial.

