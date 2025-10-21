Efectivos de la Subcomisaría Casino detuvieron este martes a un hombre de 28 años sobre el que pesaba un pedido de captura activa por el delito de robo en grado de tentativa, emitido por el Juzgado Correccional N° 2 de La Plata.

El operativo se llevó a cabo en Avenida Colón y Santa Fe, donde el personal policial identificó al sujeto durante una recorrida preventiva. Al cursar sus datos por el sistema informático, se constató que era buscado desde el 17 de julio de 2023.

Tras tomar conocimiento del caso, la auxiliar letrada del Juzgado Correccional N° 1 de La Plata dispuso que se certifique el domicilio del imputado, se obtenga un número telefónico de contacto y se le otorgue la libertad bajo las disposiciones del artículo 161 del Código Procesal Penal Bonaerense.

