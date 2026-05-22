En la víspera de un nuevo fin de semana largo, que se extenderá desde este sábado y hasta el próximo lunes, por un aniversario más de la Revolución de Mayo, desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) destacaron que el sector registra “un porcentaje cercano al 50% de ocupación”.

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Así lo manifestó el titular de la entidad, Hernán Szkrohal, quien en diálogo con El Marplatense quien aclaró que la cifra se calcula sobre una base reducida, ya que “hay muchos hoteles que por el fin de semana o ya por la temporada de invierno no están abriendo”.

Ante este panorama, le dio valor al nivel de reservas de los establecimientos activos, reafirmando que “de lo que se está ofertando para este fin de semana, el promedio es del 50%”.

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Estas cifras coinciden en parte con las proyecciones previas del presidente del Colegio de Martilleros, Guillermo Rossi, quien se había mostrado muy optimista y con “muy buenas expectativas” respecto al movimiento en la ciudad.

Consultado por este medio, Rossi había destacado que el público elige habitualmente este destino para descansar, pero remarcó que el perfil del visitante actual cambió, ya que “han tomado mucha fuerza lo que es el turismo de compra e inversión”.

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Según su definición previa, las bondades de estos días turísticos se potencian por la llegada “no solamente de aquellos que vienen a pasar unos días y a disfrutar de nuestra ciudad, sino también aquellos que vienen a invertir, que realmente es importante para el mercado inmobiliario”.