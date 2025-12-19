La Municipalidad de Mar Chiquita inaugurará la temporada de piletas descubiertas en las localidades del mediterráneo este sábado: el acto de apertura comenzará a las 14:00 horas en General Pirán, continuará a las 14:45 en Coronel Vidal y culminará a las 15:30 en Vivoratá.

Ads

El intendente municipal Walter Wischnivetzky encabezará la ceremonia que dará inicio oficial a la temporada de verano. En Vivoratá, la jornada tendrá un significado especial, ya que la comunidad celebrará el vigésimo aniversario de la inauguración de su pileta descubierta.

Las piletas municipales se consolidan como un atractivo fundamental para el esparcimiento y la recreación durante el verano en las localidades del mediterráneo de Mar Chiquita. A partir de su apertura, permanecerán operativas todos los días de 14:00 a 19:00, integradas a las actividades de la Colonia de Vacaciones, el Club Juvenil y el Club de Adultos, ofreciendo una propuesta recreativa integral para todas las edades.

Ads

Puede interesarte

Para garantizar el óptimo funcionamiento de estos espacios, la Secretaría de Deportes del municipio realizó tareas de mantenimiento y puesta a punto tanto en las piletas como en los parques municipales que las rodean, dejando todo listo para su disfrute durante la temporada.

Ads